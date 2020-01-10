شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي "يُحصّن" كهربا ضد عقوبة الإيقاف بعد شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّف محمود الخطيب رئيس الاهلي الشئون القانونية بالنادي بتجهيز كافة المستندات التى تؤكد صحة موقف القلعة الحمراء في صفقة محمود عبد المنعم كهربا وذلك بعدما تقدم الزمالك بشكوى رسمية لأتحاد الكرة أول أمس ، الأربعاء، يُطالب فيها بتغريم وأيقاف اللاعب بدعوى هروبه من الزمالك والإنتقال لنادي أفيس البرتغالي ثم التوقيع للأهلي في يناير الجاري.

وعلمت ”الخليج 365” أن الخطيب فتح ملف صفقة كهربا مؤخراً مع مساعديه في الاهلي وطالبهم بتجهيز كافة الأوراق والمستندات التى تدعم النادي في هذه القضية خاصة وأن الزمالك سيقوم بتصعيد الأزمة خلال الفترة المقبلة وهو ما يجب أن يستعد له الاهلي جيداً من أجل "تحصين" اللاعب ضد أية عقوبات خاصة عقوبة الأيقاف، ويُجهّز مسئولو القلعة الحمراء جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد قوة موقف الاهلي لا سيما وأن النادي حصل على بطاقة اللاعب مع فتح باب القيد خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية دون مشاكل أو أزمات ما يعني أن إجراءات التعاقد كانت سليمة، وقال مصدر في الأهلي ، لـ"الخليج 365" أن النادي إستفسر عن جميع الأمور وتحرّى الدقة تماماً قبل إتمام التعاقد وحصل على تأكيدات من المحامي السويسري مونتييري وهو مُتخصص في هذه النوعية من القضايا ، مُشيراً إلى أن الاهلي يعلم تماماً أن القضية ستصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولن يتم حلها في أتحاد الكرة المصري لأن هناك طرف ثالث خارجي هو نادي أفيس البرتغالي الذى انضم منه كهربا للأهلي بعد دفع الشرط الجزائي والبالغ قيمته 400 ألف دولار، وأضاف المصدر أن الأهلي سيُقدّم ما يُثبت صحة موقفه حينما يصل النادي إخطار رسمي من أي جهة تُشكك في صحة صفقة كهربا ، مُشيراً إلى أن اللاعب مكسب كبير للفريق وتم التعاقد معه عن قناعة فنية وبعد التأكد من قانونية الصفقة دون التأثر بما يُثار من أي أطراف أخرى تُحاول التقليل من قيمة الصفقة أو تشتيتها.