تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وقد يشهد التشكيل عودة حازم إمام لشغل مركز الظهير الأيمن بعد تعافيه تماما من الإصابة، على أن يقود مصطفى محمد هجوم الفريق بدلا من عمر السعيد.

وتم الاعتماد خلال الفترة الماضية على الناشئ أحمد عيد كظهير أيمن في المباريات المحلية، إلا أن اللاعب غير مقيد بالقائمة الإفريقية.

وسيعتمد كارتيرون في ظل غياب محمد عبدالغني بداعي الإصابة على الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش في قلب الدفاع.

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ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالشافي.

الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد.

وسط الهجوم: أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر مازيمبي برصيد 7 نقاط، ومن خلفه يأتي زيسكو وبريميرو دي أوجستو برصيد نقطتين لكل منهما.