أيمن حفنى يدرس الانضمام لطلائع الجيش

يدرس أيمن حفنى صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، الرحيل إلى نادى طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد تلقيه اتصالات من طارق يحيى المدير الفنى لفريق الطلائع للتعاقد معه.
ويدرس «حفنى» فكرة الرحيل للطلائع فى ظل صعوبة قيده فى قائمة المقاصة نتيجة رفض اتحاد الكرة لإعادة النظر فى لائحةالاستبدال من جديد وهو ما يجعل اللاعب المنضم مطلع هذا الموسم من الزمالك بعيداً عن المشاركة فى اللقاءات الخاصة بفريقه.
وتلقى «حفنى» عدة عروض من دورى القسم الثانى مثل الترسانة وبتروجيت بعد أن تعثرت محاولات المقاصة لقيده ولكنه رفض وتمسكباستكمال فترة التدريب الخاصة به مع الفريق الفيومى أملاً فى المشاركة فى يناير.
ووعد طارق يحيى اللاعب بالمشاركة باستمرار مع الطلائع لاستعادة فورمته البدنية والفنية، خاصة أن فريقه بحاجة إلى صانع ألعاب موهوب ومميز يصنع الفارق وهو ما يبحث عنه فى الانتقالات الشتوية.
وكان المقاصة قد منح أيمن حفنى حرية القرار بخصوص الرحيل عن الفريق فى الانتقالات الشتوية خاصة فى ظل صعوبة قيد اللاعب فى القائمة.
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