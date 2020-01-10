مجدي عبدالعاطي: خزانة أسوان الخاوية تجبرنا على ضم لاعبين "ببلاش"

يواصل لاعبو فريق أسوان التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الممتاز.

وأبدى مجدى عبدالعاطى المدير الفنى لفريق أسوان استياءه من تعادل فريقه أمام الجونة بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بالدورى الممتاز.

وقال عبدالعاطي: «إن الفريق كان الأفضل ويستحق الفوز، وقدمنا مستوى متميزا فى المباراة،

إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص المحققة، كما أهدر محمد الصباحى لاعب الفريق ضربة جزاء كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة، متمنيا أن يحالفهم التوفيق فى المباريات المقبلة، حتى يبتعدوا عن مؤخرة الجدول.

وأوضح مدرب أسوان، أن الفريق يواجه ظروفا صعبة فى التعاقدات

الشتوية الجارية، حيث يرغب فى التعاقد مع اللاعبين فى صفقات انتقال حر لأن خزانة النادى خاوية .

وكان النادى الإسماعيلى قد رفض الاستغناء عن حازم مرسى مهاجم الفريق، بعد تلقيه عرضاَ من نادى أسوان لاستعارة اللاعب لمدة 6 شهور فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية بدون مقابل، نظراً للظروف المالية الصعبة التى يعيشها فريق أسوان، وأكد مسئولو الدراويش أن الفريق بحاجة إلى اللاعب نظراً لامتلاكه مهارات وإمكانيات فنية مميزة.