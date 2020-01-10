اللجنة المنظمة للألعاب الإفريقية للأوليمبياد الخاص تكشف عن شعار البطولة

كشفت اللجنة العليا المنظمة لأول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص بمصر 2020، عن شعار الألعاب والتى ستقام فى القاهرة خلال الفترة من 23 وحتى 31 يناير.

وأكد المهندس أيمن عبدالوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة والرئيس الإقليمى للأوليمبياد الخاص الدولى بأنه قد روعى فى تصميم

شعار أول إلعاب إفريقية بأن يشمل المرتكزات الأساسية التى تستند عليها إقامة تلك الألعاب، على اعتبار أنها أول ألعاب قارية فى تاريخ أوليمبياد الخاص، وتعد أول ألعاب فى العالم يتساوى فيها عدد اللاعبين الذكور مع عدد اللاعبات الإناث، متخطية بذلك نسبة الألعاب العالمية الأخيرة التى أقيمت بأبوظبى فى مارس 2019.

وترتكز الفكرة الرئيسية للشعار الذى تم تصميمه على هيئة خريطة القارة الإفريقية على مجموعة من الرسومات والأيقونات الإفريقية الثابتة والمعروفة.. فكل رسم يرمز إلى دولة إفريقية من الدول الـ42 التى سوف تشارك فى أول ألعاب قارية إفريقية.