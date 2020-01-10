إصابة أحمد علاء بقطع فى الرباط الصليبي

أثبتت الأشعة التى اجراها أحمد علاء مدافع طلائع الجيش إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة اليمنى.. وسيتم تحديد موعد لإجراء العملية الجراحية للاعب الذى يعد إحدى الركائز الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى للفريق طارق يحيي. عليها المدير الفنى للفريق طارق يحيي. وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه امام حرس الحدود، والتى انتهت بفوز الحدود بثلاثية نظيفة، فى الجولة 12 من الدورى الممتاز. فى الجولة 12 من الدورى الممتاز. ومن المقررأن يغيب احمد علاء صاحب الـ25 عاما عن الملاعب لمدة 6 أشهر، وهو ما يعنى انتهاء مشواره مع فريقه الموسم الحالي. ويسعى فريق الجيش للتعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب علاء.

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