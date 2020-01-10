يدخل المنتخب الوطنى لكرة اليد بقيادة المدير الفنى الإسبانى روبيرتو جارسيا باروندو ومساعداه هانى الفخرانى وحسين زكى معسكرًا مغلقًا اليوم يستمر حتى موعد السفر إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة فى كأس أمم إفريقيا التى تبدأ منافساتها رسميًا الأربعاء المقبل والتى يتأهل الفائز بلقبها إلى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو، ويخوضالمنتخب الوطنى أولى مبارياته فى المجموعة الأولى يوم الخميس والتى تضم معه منتخبات الكونغو الديموقراطية وغينيا وكينيا.
وتضم المجموعة الثانية فى البطولة كلًا من أنجولا والجابون ونيجيريا وليبيا، أما المجموعة الثالثة فتضم كلًا من تونس والكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر فيما تصمالمجموعة الرابعة منتخبات المغرب والجزائر والكونغو برازافيل وزامبيا والسنغال.
وكان منتخب اليد قد عاد القاهرة أمس بعد انتهاء معسكره فى صربيا والسويد والذى لعب خلاه 4 مباريات ودية مع منتخبى البلدين.
وصرح مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية بأن الاتحاد الدولى برئاسة الدكتور حسن مصطفى أدخل تعديلًا على قائمة المنتخبات خلال بطولة أمم إفريقيا المقبلة لتكون ٢١ لاعبًا بدلًا من ١٨ لاعبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب اليد يتوجه الى تونس الثلاثاء للمشاركة فى أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.