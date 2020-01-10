منتخب اليد يتوجه الى تونس الثلاثاء للمشاركة فى أمم إفريقيا

يدخل المنتخب الوطنى لكرة اليد بقيادة المدير الفنى الإسبانى روبيرتو جارسيا باروندو ومساعداه هانى الفخرانى وحسين زكى معسكرًا مغلقًا اليوم يستمر حتى موعد السفر إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة فى كأس أمم إفريقيا التى تبدأ منافساتها رسميًا الأربعاء المقبل والتى يتأهل الفائز بلقبها إلى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو، ويخوض

المنتخب الوطنى أولى مبارياته فى المجموعة الأولى يوم الخميس والتى تضم معه منتخبات الكونغو الديموقراطية وغينيا وكينيا.

وتضم المجموعة الثانية فى البطولة كلًا من أنجولا والجابون ونيجيريا وليبيا، أما المجموعة الثالثة فتضم كلًا من تونس والكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر فيما تصم

المجموعة الرابعة منتخبات المغرب والجزائر والكونغو برازافيل وزامبيا والسنغال.

وكان منتخب اليد قد عاد القاهرة أمس بعد انتهاء معسكره فى صربيا والسويد والذى لعب خلاه 4 مباريات ودية مع منتخبى البلدين.

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية بأن الاتحاد الدولى برئاسة الدكتور حسن مصطفى أدخل تعديلًا على قائمة المنتخبات خلال بطولة أمم إفريقيا المقبلة لتكون ٢١ لاعبًا بدلًا من ١٨ لاعبًا.