اخبار الرياضه

سواريز يدافع عن فالفيردي عقب هزيمة برشلونة أمام أتلتيكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 رفض المهاجم الأورغوياني، لويس سواريز، في تصريحات صحفية، تحميل مدرب ، إرنستو فالفيردي، مسئولية هزيمة النادي "الكتالوني" أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

 قال سواريز في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف إن كانت الخسائر بدأت في الازدياد أم لا، لكن هذه الخسارة تظهر أننا بحاجة لتصحيح بعض الأمور".

 وتابع نجم برشلونة قائلًا: "عندما تفوز أو حتى عند الخسارة، يجب أن يكون هناك نقد ذاتي، وحينما

نتعرض لهزائم أكثر، يجب أن نعمل على تدارك الأخطاء".

 وردًا على سؤال حول المدرب فالفيردي، وإمكان  استمراره مع "البلوغرانا"، قال سواريز: "هذه الأمور في يد إدارة النادي، لكن المدرب لا يلام على شيء، لأننا نتحمل مسؤولية تلك الأخطاء".

Advertisements

وفيما يتعلق برأيه حول تقنية "الفار"، أوضح سواريز: "الأمر الأكثر أهمية هو تقنية خط المرمى، لأن الحكم المساعد بشر وقد يرتكب خطأ، لكن التقنية

تساعده في تجنب ذلك".

وقلب أتلتيكو مدريد تأخره في آخر 10 دقائق أمام برشلونة حامل اللقب وأسقطه 3-2، ليبلغ نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة .

 وافتتح كوكي التسجيل لأتلتيكو خلافًا للمجريات، ثم قلب الأرجنتيني ليونيل (51) والفرنسي أنطوان غريزمان (62) الأرقام، لكن أتلتيكو سجل ثنائية في آخر 10 دقائق عبر ألفارو (81 من ركلة جزاء) والأرجنتيني إنخل كوريا (86) وضعته في النهائي.

 وتعد هذه أول خسارة لبرشلونة، حامل الرقم القياسي في المسابقة (13 لقبًا)، في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سواريز يدافع عن فالفيردي عقب هزيمة برشلونة أمام أتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا