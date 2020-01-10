اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يوناتيد بث مباشر zamalek LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة: العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا الجمعة: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird. قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra. قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3. قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat. قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6. قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C. قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird. قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C. قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.