اونلاين | يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

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ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق زيسكو يونايتد في الفترة الماضية، نجح فريق زيسكو يونايتد في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق زيسكو يونايتد خمسة أهداف في مرماه.
وتعرض فريق زيسكو يونايتد إلى الخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق فورست رينجرز بهدف وحيد دون مقابل ضمن فعاليات بطولة الدوري الزامبي لكرة القدم.
ويتواجد فريق زيسكو يونايتد في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الزامبي لكرة القدم، حيث نجح فريق زيسكو يونايتد في حصد 31 نقطة في رصيده بعدما خاض 13 جولة من بطولة الدوري الزامبي لكرة القدم.