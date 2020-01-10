اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر اليوم الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا

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مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث فريق الزمالك عن الاقتراب أكثر من حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حينما يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي في مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويخوض الفارس الأبيض المواجهة وسط معنويات مرتفعة بعد انتصاراته الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الجمعة في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد بث مباشر

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.