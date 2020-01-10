اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا

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مشاهدة بث مباشر مباراة شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي الجمعة 10/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث تشهد الأراضي الجزائرية وتحديداً أرضية ملعب الأول من نوفمبر قمة مغاربية من العيار الثقيل، من خلال استضافة فريق شبيبة القبائل الجزائري ضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020.

فريق الرجاء البيضاوي قد فاز في الجولة الماضية على فريق شبيبة القبائل بثنائية نظيفة، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء البيضاوي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي الجمعة في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء البيضاوي بث مباشر

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رابط مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 على الأراضي الجزائرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.