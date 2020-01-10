رياضة | مفاجأة جديدة.. صحيفة إنجليزية تكشف سرغياب محمد صلاح عن حفل الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة.. صحيفة إنجليزية تكشف سرغياب محمد صلاح عن حفل الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب غياب محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، عن حفل الأفضل في إفريقيا 2019، عن حالة من الجدل، خاصة وأن الحفل مقام في مصر.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن سبب غياب صلاح عن الحفل، هو مباراة ليفربول المقبلة ضد نظيره توتنهام في الجولة الثانية والعشرين من منافسات البريميرليج، حيث يسعى اللاعب للتركيز بشكل كامل مع فريقه.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن الأزمة التي تربط صلاح باتحاد الكرة منذ منافسات كأس العالم، والتي احتدمت أثناء المشاركة في كأس أمم أفريقيا، الذي استضافته مصر العام المنقضي، تعد سبباً كبيراَ وراء إصراره على عدم التواجد في الحفل.

وتوج السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، التي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لصالحه هذا العام، لينهي هيمنة الفرعون عليها على مدار السنتين المنقضتين.