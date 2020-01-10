رياضة | زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن قيام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بعقد اجتماع مع ثنائي الفريق، عقب مواجهة فالنسيا بكأس السوبر الإسباني.

وأوضحت، أن زيدان اجتمع مع رودريجو جويس و فينيسيوس جونيور ثنائي الفريق، عقب مباراة فالنسيا في السوبر الإسباني، وحرص على التحدث معهم وشرح أسباب غيابهم عن المباراة.

وكشفت صحيفة "سبورت الإسبانية" عن الحوار الذي دار بين المدير الفني وثنائي الفريق، على الأراضي السعودية، والتي أكد خلالها أنه لم يحظيا بفرصة جيدة من جانبه.

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وأوضحت الصحيفة، أن زيدان تعامل بكل صراحة مع الثنائي حيث أكد أنهما خارج حساباته، ويصعب الاعتماد عليهما في ظل الغيابات التي يعانيها لعدم اكتسابهما الثقة الكاملة.

وفقد مدريد، الثلاثي إيدين هازارد وجاريث بيل وكريم بنزيما، في المباراة التي فاز بها الملكي بثلاثية دون رد على حساب الخفافيش، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الملك عبدالله الدولي بالرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني.