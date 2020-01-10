رياضة | الزمالك في اختبار جديد أمام زيسكو بدوري أبطال إفريقيا

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يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة هامة أمام نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم الجمعة 10 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد الزمالك وزيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على استاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق علي محمد علي وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد زيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

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خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي أول أغسطس ونادي زيسكو يونايتد.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بينما يتواجد نادي زيسكو يونايتد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.