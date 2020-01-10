رياضة | وكيل جارث بيل يكشف حقيقة رحيله عن الريال في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل جارث بيل يكشف حقيقة رحيله عن الريال في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن موقف نجم الميرنجي من الرحيل عن صفوف الميرنجي من عدمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد جوناثان بارنيت خلال تصريحاته لشبكة "ESPN" العالم Advertisements ية، على أن جاريث بيل لن يرحل إلى أي مكان آخر في يناير الجاري، ومن غير المرجح رحيله في الصيف".

وعلى الرغم من أنباء رحيل جاريث بيل عن الريال، إلا أنه ما زال مرتبطا بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022، وحاول ريال مدريد التخلص منه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكنه فشل في ظل ضعف العروض المُقدمة على المستوى المالي.

وتحولت رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الذي طالب في بداية الصيف بسرعة التخلص من بيل، لكن بعد فشل النادي في بيعه، أكد ثقته في قدراته ورغبته في استمراره لمساعدة الفريق.