رياضة | روبرتسون: أمرر لصلاح دائماً وليس ماني لهذا السبب

وأضاف: "روبرتسون" في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية

: "عندما أركض، أبحث عن الفجوة بين المدافعين وحارس المرمى، أعرف كمدافع أن هذه هي المساحة التي لا يمكن الدفاع عنها من قبل الفريق المنافس، وأحاول التراجع قليلا قبل ارسال الكرة العرضية لأنني قد تجاوزت الكرة وأميل للخلف وهذا يساعدني بعض الشيئ".