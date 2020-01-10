رياضة | بايرن ميونيخ يؤكد عدم ضم لاعب المان سيتي في الانتقالات الشتوية







أكد نادى بايرن ميونخ الألماني عدم ضم اللاعب الدولي الألماني ليروي ساني جناح نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حسبما قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن اللاعب الدولي الاسباني ليروي ساني جناح نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي كان علي أعتاب الانتقال لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أنه تعرض لاصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، وهي الإصابة التي أدت إلى غيابه منذ بداية الموسم وحتي الآن.

وأعلن الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن اللاعب الدولي الألماني ليروي ساني قريب من العودة إلى الملاعب بعد التعافي من الاصابة حيث بدأ جناح نادي مانشستر سيتي يتدرب وحيدًا مع الكرة، ويقدم عملًا جيدًا كما أن ركبته تبدو في حالة جيدة، وبالتالي لن يحتاج للكثير من الوقت للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات مع النادي الإنجليزي.