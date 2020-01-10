شكرا لقرائتكم اندهاش في الجبلاية بسبب تفويض الأندية للعمومية الطارئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، من تحركات بعض الأندية لجمع تفويضات تمهيدا لعقد جمعية عمومية طارئة اعتراضا على اللائحة الجديدة والمطالبة ببطلانها.

وقال مصدر باللجنة الخماسية أن أعضاء اللجنة مندهشون للغاية من هذه التحركات، لسببين الأول أن اتحاد الكرة لم ينتهى من اعداد اللائحة الجديدة ولم يعرضها على الأندية حتى تعترض الأندية عليها، أما السبب الثانى فهو أن اتحاد الكرة طلب من الأندية مرتين ارسال مقترحاتهم للائحة الجديدة ولم يتلق سوى بعض المقترحات من ناد أو اثنين.

تابع أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية اجتمع منذ فترة من مجموعة من رؤساء الأندية مثل سمير موسى وهرماس رضوان ومحمد الطويلة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الأندية تناقش مع اتحاد الكرة التعديلات الجديدة، لكن لم يتم ترشيح أى أسماء من الأندية للجنة ولم يتم عقد أى اجتماع حتى الأن.

واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى، اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله.

وترتكز المهام التى حددها المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى "فيفا" على الموقع الرسمى فى التالى:

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أولا: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة.

ثانيا: مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ثالثا: مراجعة لائحة النظام الأساسي والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

رابعا: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءً على التعديلات الجديدة.

خامسا: تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلاً.