إدارة برشلونة تبحث إقالة فالفيردي.. ووسائل إعلامية تكشف عن موعد الحسم

تبحث إدارة نادي برشلونة إقالة المدير الفني إرنستو فالفيردي، عقب الخروج من نطصف نهائي كأس السوبر الإسباني مساء أمس الخميس.

وخس برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة" بالمملكة العربية السعودية.

وقال "راديو كتالونيا" إن إدارة النادي الكتالوني تبحث مسألة إقالة فالفيردي، على أن يكون حسم القرار يوم الإثنين المقبل.

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ومنذ بداية الموسم الحالي، قدم برشلونة مستويات متذبذبة بالرغم من تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ40 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 4 وخسر في 3.

وشهدت مدرجات ملعب "الجوهرة" لافتات تطالب برحيل فالفيردي، خاصة وأن جماهير برشلونة تشعر بالغضب من المدرب الإسباني، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا في آخر نسختين على يد روما الإيطالي في ربع نهائي الموسم قبل الماضي، وليفربول الإنجليزي في الموسم الماضي، رغم أفضلية الفريق الكتالوني في مباراتي الذهاب.

وتولى فالفيردي تدريب برشلونة في صيف 2017، وفاز مع الفريق بلقبين للدوري الإسباني ولقب لكأس الملك ولقب للسوبر المحلي.