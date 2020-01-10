شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يبحث عن التأهل أمام زيسكو في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك مواجهة قوية في التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع فريق زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا والتي ستقام علي استاد السلام، بعد رفض الجهات الأمنية نقل المباراة إلى ستاد القاهرة.

مباراة اليوم تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لفريق الزمالك الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، حيث حصد الزمالك 4 نقاط في الجولات الثلاث الأولي، بعد الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط والفوز على أول أغسطس الانجولى والتعادل مع زيسكو 1-1، بينما يأتي زيسكو في المركز الثالث برصيد نقطتين فيما يحل أول أغسطس في المركز الأخير في المجموعة.

من جانبه، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، اجتماعا مع جهازه المعاون واجتماع أخر مع لاعبي الفريق لبحث الترتيبات النهائية للمباراة ، والاستقرار علي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم ، وذلك في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق، حيث تأكد غياب محمد عبد الغني وشيكابالا وعبد الله جمعة عن المباراة ، في حين يشارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في مباراة اليوم بعد حصوله علي مسكنات حيث لم يكتمل شفاءه من الإصابة التي يعاني منها مؤخرا في عضلة السمانة، وحذر كارتيرون لاعبي الزمالك من الهجمات المرتدة للاعبي زيسكو والتي قد تتسبب في استقبال مرمي الزمالك أهداف تصعب من المباراة علي الفريق الأبيض، كما طالب كارتيرون مصطفي محمد مهاجم الفريق باستغلال الفرص التي تتاح له مع عدم الاستسلام لمراقبة المدافعين، وعدم الخروج من منطقة الجزاء.

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ومن المقرر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ، ويأتي مصطفي محمد مهاجم وحيد.

في المقابل، يدخل فريق زيسكو يونايتد مباراة اليوم وعينه علي النقاط الثلاثة لان أي خسارة سيتعرض لها الفريق ستضعف من أماله في التأهل خاصة أن الفارق بينه وبين المتصدر مازيمبي 5 نقاط ، والزمالك صاحب المركز الثاني نقطتين ، وفي حالة فوز الزمالك اليوم سيكون الفارق بينه وبين الزمالك 5 نقاط أيضا قبل نهاية دور المجموعات بمباراتين مما يصعب من مهمة الفريق الزامبي.

ويعتمد فريق زيسكو علي الهجمات المرتدة أمام الزمالك وهو نفس سيناريو المباراة الأولي والتي نجح خلالها زيسكو في احراز هدف التعادل والحصول علي نقطة من الزمالك.