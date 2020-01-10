شكرا لقرائتكم بلاتينيوم ضد الأهلي.. المارد الأحمر يختتم استعداداته لمواجهة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحرص محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي على حضور تدريبات الفريق في الملعب الوطني بالعاصمة الزيمبابوية،وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق في زيمبابوى ، هم : محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.
في الوقت الذي يعود سعد سمير، لاعب الفريق اليوم،الجمعة ، للقاهرة قادماً من ألمانيا، بعد جراحة وتر أكليس التى خضع لها هناك عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى أقيمت مؤخرا بالقاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى للأهلي أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها، وينتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة في برنامج علاجي وضعه الخبير الالمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للاهلي.
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