صدمة في الأهلي.. طبيب الفريق يكشف تطورات إصابة حمدي فتحي

أعلن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تطورات جديدة بشأن إصابة نجم خط وسط الفريق حمدي فتحي الذي يعاني من قطع في غضروف الركبة.

وكان فتحي قد تعرض قطع في غضروف الركبة خلال مشاركته بمعسكر منتخب مصر، في نوفمبر الماضي، حيث خضع لعملية جراحية بألمانيا، ويؤدي حالياً برنامجه التأهيلي.

وقال طيب الفريق خالد محمود، في تصريحات تلفزيونية لقناة النادي الأهلي، إن حمدي فتحي يحتاج لـ 9 أشهر للتعافي من الإصابة بعد خضوعه لجراحة الغضروف وفقاً للتوصيات الطبية الأخيرة.

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وأضاف محمود أن العملية التي أجريت لحمدي فتحي عبارة عن خياطة الغضروف وليس "قصقصته"، وذلك للحفاظ على سلامة غضروف اللاعب لفترة بعيدة المدى، خاصة وأن سنه صغير ويسمح بذلك.

وتابع: "المرحلة الأولى في العلاج تسير بشكل جيد بعد إجراء العملية الجراحية، ومن المقرر دخوله مرحلة ثني وتحريك القدم في الفترة المقبلة".

وأشار محمود إلى أن فتحي سيتوجه إلى ألمانيا في الـ18 من الشهر الجاري للاطمئنان على إصابته وسير عملية التأهيل من قبل الجراح الذي أجرى له العملية.

وفي وقت سابق، أعلن الأهلي أن إصابة حمدي فتحي ستستغرق قرابة 6 أشهر للعودة للملاعب، إلا أن تصريحات طبيب الفريق الأخيرة تؤكد انتهاء موسمه الكروي بشكل رسمي على أن يعود مطلع الموسم المقبل بعد انتهاء الـ9 أشهر.