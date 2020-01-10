فرج عامر: أشكر حسام وابراهيم حسن وكنت أتمنى ألا يقدما استقالتهما

وجه المهندس "فرج عامر" رئيس نادي سموحة الشكر للتوأم حسام وابراهيم حسن قائلا : كنت أتمنى ألا يقدما استقالتهما, والنادي لم يصل للبديل حتى الآن أعلن مجلس إدارة نادي سموحة قبول استقالة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن من الجهاز الفني للفريق السكندري. Advertisements وتابع "عامر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" والمذاع عبر فضائية "on sport" : أتوجه بالتحية لحسام وإبراهيم وحسن، وشخصيًا والنادي كله كان يتمنى ألا يتقدما باستقالتهما,لابد أن أحترم ظروفهما وإردتهما وارتباطهما، فقد عملا معنا بمنتهى الأمانة وأنقذا النادي من محنة شديدة جدًا في الموسم الماضي

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