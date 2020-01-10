شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه الأخير قبل مواجهة بلاتينيوم وسعد يعود للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير في الثالثة من عصر اليوم،الجمعة، بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني بالعاصمة الزيمبابوية هراري إستعداداً لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها الثالثة عصر غداً بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا ، ويرسم السويسري رينيه فايلر المجدير الفني للفريق خلال مران اليوم خطة اللعب أمام بطل زيمبابوي ويُحفّظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التى ينوي تنفيذها في مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي لتحقيق الفوز من أجل المُضي قدماً في طريق الصعود للدور التالي وأستكمال رحلة أستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويحرص محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي على حضور تدريبات الفريق في الملعب الوطني بالعاصمة الزيمبابوية،وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق في زيمبابوى ، هم : محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

في الوقت الذي يعود سعد سمير، لاعب الفريق اليوم،الجمعة ، للقاهرة قادماً من ألمانيا، بعد جراحة وتر أكليس التى خضع لها هناك عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى أقيمت مؤخرا بالقاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى للأهلي أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها، وينتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة في برنامج علاجي وضعه الخبير الالمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للاهلي.