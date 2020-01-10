شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن استعادة قمة الدوري: مين يقدر على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس محمد عادل فتحي، المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن استعادة ذئاب الجبل لقمة الدوري العام، والتي نافس عليها الذئاب لفترة طويلة مع النادي الأهلي، قبل أن يتراجع المقاولون إلى المركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط عن المارد الأحمر صاحب الصدارة.

وقال عادل في تصريحات لـ " الخليج 365": طموحنا في هذا الموسم واضح من البداية بالبقاء في المربع الذهبي سواء كان في المركز الثاني أو غيره، لن يتنازل المقاولون عن البقاء مع الأربعة الكبار للمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية وتمثيل مصر على نحو مشرف.

وعن استعادة الصدارة والمنافسة على بطولة الدوري قال المشرف على المقاولون: الواقع يقول أن الأهلي خاض أقل عدد مباريات حتى الآن ولكنه حقق العلامة الكاملة وهيمن على الصدارة، "مين يقدر على الأهلي" المنافسة صعبة ولكنها ستبقى غير محسومة حتى نهاية المسابقة فمازال مشوار البطولة طويلاً.

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ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق وسيف الجزيري فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف لكل منهم، كما يمتلك ذئاب الجبل ثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي، حيث لم تستقبل شباكهم سوى 7 أهداف حتى الآن.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثانى أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري العام بعد النادى الأهلى الذى لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، ليحصدوا 26 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادي مصر في الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام السبت المقبل.