النشرة الرياضية.. استقالة التوأم.. وصلاح "الأغلى".. وخسارة "الطائرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم الخميس 9 يناير.

18 لاعبًا.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق الأبيض التي تستعد لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال أفريقيا.

رسميًا.. معلول نسر الأهلي في 2019

أعلن النادي الأهلي عن لاعب العام حيث استطاع الدولي التونسي وظهير أيسر الفريق الأحمر علي معلول أن يحصل على جائزة أفضل لاعب لعام 2019.

يتفوق على ميسي ورونالدو خارج القائمة.. صلاح أغلى ثالث لاعب في العام

أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية عن تفوق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمة أغلى اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

الوداد يرسل بطاقة كاسونجو

أرسل نادي الوداد البيضاوي المغربي البطاقة الدولية للاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك.

استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم.. تأهيل إكرامي.. والكفراوي يطمئن على ترتيبات بولاوايو

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه اليوم الخميس، على الملعب الوطني في هراري، عاصمة زيمبابوي؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.

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فتح الاشتراك بمدارس الألعاب الرياضية بالأهلي لأبناء أعضاء فرع القاهرة الجديدة

مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر السماح لأبناء أعضاء فرع القاهرة الجديدة بالإشتراك في مدارس الألعاب الرياضية المختلفة بجميع فروع النادي، على ألا يقتصر الأمر على فرع التجمع فقط، وذلك في إطار الخدمات والتسهيلات المقدمة لأعضاء النادي وأبنائهم.

الأندية تجتمع مع اتحاد الكرة في غياب الأهلي والزمالك.. طرح مطلبين ورفض الاستبدال

عقدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اجتماعا مع رؤوساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز.

رسميا.. استقالة حسام حسن من تدريب سموحة

أعلن نادي سموحة السكندري استقاله حسن حسن المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون على أن تكون المباراة المقبلة أمام حرس الحدود الأخيرة لهم في قيادة الفريق.

رسميا.. منتخب الطائرة يفشل في التأهل لأوليمبياد طوكيو2020

فقد منتخب مصر للكرة الطائرة فرصته في التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد الهزيمة أمام تونس في تصفيات افريقيا المقامة حاليا في القاهرة.

بالفيديو.. أتليتكو يفجر مفاجأة أمام برشلونة ويتأهل لمواجهة ريال مدريد بنهائي السوبر

فجر أتلتيكو مدريد مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلب على برشلونة 3 / 2 في مباراة مثيرة جمعت الفريقين اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي من منافسات السوبر الإسباني، التي تحتضنها السعودية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة.

محلي أم أجنبي؟.. سموحة يحدد موقفه من بديل حسام حسن

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن مجلس إدارته حاول إثناء حسام حسن عن قرار الاستقالة لكنه في النهاية رضخ لرغبته.