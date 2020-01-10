كوميديا سعد سمير تسكنه صدارة ترند مواقع التواصل

تصدر سعد سمير، لاعب النادي الأهلي، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك بعدما داعب صديقه محمود حسن تريزيجيه، لاعب آستون فيلا الإنجليزي، بعد اختياره سفيرا لمعرض الكتاب 2020، ضمن مبادرة سفراء المعرض.

ولاقي رد سعد سمير، علي خبر إعلان "تريزيجيه"، أعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث رد سمير في بداية الأمر بـ " ازاي اجدع مش ده اللي

قصدكم عليه أكيد"، وكان رد "سمير" بشكل كوميدي، ليعود وينشر تعليق أخر علي الخبر، قائلاً:"اختيار في محله لأخي وصديقي العزيز دائما ما كان مولعًا بالقراءة وجمع الكتب النادرة"، ورد تريزيجيه على تدوينه سعد سمير:"حبيبي يا أبوسعد ربنا يرجعك لينا بسلامه ان شاء الله"، ليرد قائلاً سعد سمير:" إنت تستاهل كل الخير يا حودة".

وربما كان أحد رواد السوشيال ميديا، متابع التعليق الأول والأخير، ليوجه سؤاله لسعد سمير، هو دفعلك ولا أي؟، ليفأجي الشاب والمتابعين برد كوميدي وصريح من سعد سمير، قائلًا:" لا شتمني"، في لاقطة كوميدية أثارت إعجاب متابعيه وجماهير النادي الأهلي.

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جدير بالذكر أن سعد سمير، سيعود اليوم الجمعة من ألمانيا، بعد إجراءه عملية جراحية في ألمانيا، عقب إصابته بقطع في وتر أكيلس والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.