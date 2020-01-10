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رياضة | خطة أتلتيكو مدريد للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي

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الجمعة 10/يناير/2020 - 07:07 ص

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باريس سان جير مان

باريس سان جير مان

علي ماهر حلمي

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وضعت إدارة نادي اتلتيكو مدريد الإسباني خطة من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي الاورجوايني أديسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط هجوم الفريق.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد يبحث منذ فترة طويلة عن التعاقد مع مهاجم قوي لتعزيز خط هجوم الفريق حيث يستهدف التعاقد مع المهاجم الدولي الاورجوايني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف الموقع الإيطالي الشهير:" المهاجم الدولي الاورجوايني أديسون كافاني لن يجدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وسيكون حرًا في الانتقال إلى أي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالرغم من ذلك، أبدى أتلتيكو مدريد اهتمامه بالتعاقد مع ميليك، في ظل تألقه اللافت مع فريق الجنوب الإيطالي".

لكن جينتولي المدير الرياضي لنادي نابولي أجري اتصالات حاليًا بوكيل ميليك للاتفاق على تمديد العقد حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

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