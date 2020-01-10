رياضة | تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الإسباني

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 10/يناير/2020 - 06:51 ص
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حسام مجدي
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استطاع نادي أتلتيكو مدريدالإسباني أن يفوز على نظيره نادي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم أمس الخميس 9 يناير ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.
وينتيجة مباراة أمس يودع نادي برشلونة بطولة كأس السوبر الإسباني بشكل رسمي بينما يصعد نادي أتلتيكو مدريد للدور النهائي ليستعد لمواجهة نادي ريال مدريد.
يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد حسم صعوده للدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني يوم الأربعاء الماضي على حساب نادي فالنسيا.
موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم 12 يناير ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.
وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم في نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الملك عبد الله الدولي في المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
وستذاع مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الاحد القادم في نهائي كأس السوبر الإسباني على قناة "السعودية الرياضية HD 1" وعلى قناة "السعودية الرياضية HD 3".
تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الإسباني
ويقدم لكم موقع "الخليج 365" تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين نادي أتلتيكو مدريد ونادي ريال مدريد كالآتي:
ويمكن استقبال قناة السعودية الرياضية على تردد 12149 بأستقطاب أفقي H على القمر الصناعي نايل سات.
كما يمكن استقبال قناة السعودية الرياضية 1 على تردد 12284 بأستقطاب عمودي V على قمر نايل سات.
ويمكنكم أيضا استقبال قناة السعودية الرياضية على تردد 10810 وبأستقطاب عمودي V على قمر عرب سات.
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