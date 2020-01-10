رياضة | موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة



انتهت أمس الخميس 9 يناير منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني عقب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني وسقط نادي برشلونة الإسباني في فخ الهزيمة على يد نادي أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا هدفين في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وينتيجة مباراة أمس يودع نادي برشلونة بطولة كأس السوبر الإسباني بشكل رسمي بينما يصعد نادي أتلتيكو مدريد للدور النهائي ليستعد لمواجهة نادي ريال مدريد. Advertisements

يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد حسم صعوده للدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني يوم الأربعاء الماضي على حساب نادي فالنسيا.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم 12 يناير ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم في نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الملك عبد الله الدولي في المملكة العربية السعودية.