رياضة | موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 10/يناير/2020 - 06:36 ص
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حسام مجدي
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انتهت أمس الخميس 9 يناير منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني عقب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.
نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني
وسقط نادي برشلونة الإسباني في فخ الهزيمة على يد نادي أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا هدفين في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.
وينتيجة مباراة أمس يودع نادي برشلونة بطولة كأس السوبر الإسباني بشكل رسمي بينما يصعد نادي أتلتيكو مدريد للدور النهائي ليستعد لمواجهة نادي ريال مدريد.
يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد حسم صعوده للدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني يوم الأربعاء الماضي على حساب نادي فالنسيا.
موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم 12 يناير ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.
وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم في نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الملك عبد الله الدولي في المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
وستذاع مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الاحد القادم في نهائي كأس السوبر الإسباني على قناة "السعودية الرياضية HD 1" وعلى قناة "السعودية الرياضية HD 3".
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