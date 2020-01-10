رياضة | مدرب الاتحاد يواجه النصر مرتجفًا.. والعالمي يسعى لتأكيد الصدارة



يلاقي النصر نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

موعد مباراة النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي للمحترفين وتبدأ المباراة التي ستجمع بين الاتحاد والنصر، عند الساعة السابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر، والثامنة والخمس دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش.

مدرب الاتحاد يواجه النصر مرتجفًا ربما تكون الفرصة الأخيرة لمدرب الاتحاد الهولندي تين كات بعد نتائجه السلبية، للاستمرار مع الفريق، أو أنها تكون بداية مصالحة للجماهير وشفيعة له أمام إدارة النادي.

الاتحاد لعب 13 مباراة، وحقق الفوز في 4 لقاءات، وخسر في 8 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل 18 هدف، ودخل مرماه 23 هدف، محتلاً المركز الثالث عشر برصيد13 نقطة.

في آخر لقاءات الاتحاد خرج من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الفتح بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أنه قد غابت الانتصارات عن فريق الاتحاد، منذ آخر فوز أمام الإتفاق بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة. Advertisements

النصر يسعى لتأكيد صدارته يسعى النصر لاقتناص الثلاث نقاط للوصول للنقطة 32، للمحافظة على فارق النقطتين بينه وبين الهلال صاحب المركز الثاني، في حال فوزه أمام الوحدة.

وقد لعب النصر 13 لقاء، وحقق الفوز في 9 مباريات، وخسر لقائين وتعادل في مثلهم، وسجل 22 هدف ودخل مرماه 5 أهداف كأقوى خط دفاع.

عبدالرزاق حمدالله يبحث عن صدارة الهدافين منفرداً يسعى عبدالرزاق حمدالله لزيادة غلة أهدافه أمام الاتحاد، ليعتلي صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين منفرداً.

المغربي حمدالله لاعب النصر، يتقاسم صدارة الهدافين مع الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الهلال، برصيد 10 أهداف.

تاريخ مواجهات النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين الاتحاد والنصر تواجها من قبل في 22 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، استطاع النصر أن يحسم 11 مواجهة لصالحه، بينما فاز اتحاد جدة في 6 مباريات فقط، وحضر التعادل في 5 لقاءات.