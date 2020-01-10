رياضة | الأهلي يسعي للفوز على بلاتنيوم ليقترب من الصعود بدوري أبطال إفريقيا



يستعد النادي الأهلى لمواجهة فريق بلاتنيوم الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، خارج الأرض يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2020، فى لقاء سيكون حاسم فى مشوار الأهلي ببطولة إفريقيا هذا العام.

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز حتى يصل للنقطة التاسعة بعد الفوز خلال مباراتان أمام كل من الهلال السوداني بهدفين لهدف ثم فوز على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بهدفين دون رد، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما فريق النجم الساحلى التونسي يحتل أيضًا المركز الاول برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كل من الأهلي وبلاتنيوم وخسر مباراة واحدة أمام فريق الهلال السوداني، بينما الهلال تحت قيادة مديره الفنى المصري حمادة صدقي فاز على بلاتينيوم والنجم الساحلي بينما خسر من الاهلى.