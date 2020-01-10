عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد الأداء المذهل.. إيكاردي يحسم موقفه مع سان جرمان

الجمعة 10 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حسم النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، لاعب فريق باريس سان جرمان، المعار إليه من إنتر ميلانو الإيطالي، موقفه من الاستمرار مع الفريق الفرنسي بعد انتهاء أعارته وتقديمه لأداء مذهل.



وقال إيكاردي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عقب فوز فريقه الكبير، الأربعاء، على سانت إتيان 6-1: "أشعر بأنني في حالة جيدة هنا في باريس".

وأضاف النجم الأرجنتيني، المتألق بقميص نادي العاصمة الفرنسية "أنا لم أتحدث إلى النادي بعد، لكن لا يزال هناك 4 أو 5 أشهر متبقية من الموسم".

وختم المهاجم الأرجنتيني تصريحاته قائلا: "عندما ينتهي الموسم في مايو سنجلس ونتحدث. إذا كانت لدي فرصة للبقاء فسأكون سعيدا".

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وانتقل المهاجم الأرجنتيني من الدوري الإيطالي إلى نظيره الدوري الفرنسي، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة عام على سبيل الإعارة.

ومع دخول الموسم نصفه الثاني، يرغب سان جرمان في تفعيل أحقية الشراء النهائي لإيكاردي، وأعرب اللاعب (26 عاما) عن رغبته في البقاء بالدوري الفرنسي إذا كان الأمر ممكنا.

ويوجد في عقد إيكاردي مع النادي الباريسي بند أحقية الشراء لصالح سان جرمان، إلا أن هناك شرطا يتضمن موافقة إيكاردي لإتمام الصفقة.

وتألق النجم الأرجنتيني منذ انضمامه لصفوف نادي العاصمة الفرنسية، حيث سجل حتى الآن 17 هدفا في 19 مباراة وسجل ثلاثية في مرمى سانت إتيان، الأربعاء.