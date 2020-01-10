شكرا لقرائتكم وادى دجلة يفتح ملف الصفقات الشتوية مع المدرب تاكيس جونيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو وادى دجلة ملف تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول مع اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، حيث من المقرر أن يعقد المسئولون جلسة مع المدير الفني لبحث متطلباته والسعي للتعاقد مع العناصر التي سيطلب ضمها من أجل تدعيم صفوف الغزلان بما يحقق المطلوب في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن وادى دجلة سيحتاج لدعم قوى في أغلب صفوفه وخاصة الدفاع والهجوم، نظرًا لكون الفريق يعاني من أزمة دفاعية كبرى بخلاف الفرص السهلة التى تهدر وتحتاج لمهاجم من طراز خاص لترجمة السيطرة لأهداف.

وأعرب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى وادي دجلة، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على سموحة بنيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء على ستاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدورى الممتاز.

وأكد تاكيس جونيس، أن الفوز على سموحة سيكون بداية تصحيح مسار الفريق الدجلاوى بمسابقة الدورى، مشيدًا بأداء لاعبيه وحماسهم وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من الفريق السكندرى العنيد.

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أضاف المدير الفنى لوادى دجلة، إنه غير قلق بشأن ترتيب الفريق فى جدول الدورى، مؤكدًا إنه يثق فى قدرة لاعبيه على تحسين الوضع فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأداء المميز الذى يتم تقديمه.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا ، بينما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.