شكرا لقرائتكم الإسماعيلي.. الأشعة تثبت إصابة أحمد أيمن بتمزق في العضلة الخلفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الاشعة التى خضع لها أحمد أيمن لاعب الاسماعيلى إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع ، وتعرض اللاعب لهذه الإصابة خلال مباراة بيراميدز التى خسرها الدراويش بهدف دون رد فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام ويستعد الفريق الأصفر لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام باستاد الإسماعيلية.

ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.

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وقال أدهم السلحدار، "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة فى المستوى، لعب الفريق تحت قيادتى 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز فى 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلى رغم الأداء القوى، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولى المسؤولية، والوقت لم يسعفنى فى العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبى".

السلحدار أنجز مهمته بنجاح وقاد الدراويش فى 9 مباريات بمختلف البطولات حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاث مباريات ليقود الإسماعيلى للتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الإعلاميين بهدف دون رد، كما نجح فى قيادة الفريق الأصفر لوضع قدم للتأهل لنصف نهائى البطولة العربية بعدما فاز فى مباراة الذهاب بالإسكندرية على زعيم الثغر بهدف دون رد، بينما فاز المقاصة ونادى مصر بالدورى وتعادل مع طنطا وانبى وخسر من الاهلى والمقاولون العرب وبيراميدز.