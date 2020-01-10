شكرا لقرائتكم وادي دجلة يجدد الثقة في مدربه تاكيس جونيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى وادى دجلة برئاسة المهندس ماجد سامي، تجديد الثقة في اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني للفريق الكروي الأول، ومنحه كامل الدعم خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالفريق والانتفاضة في مسابقة الدوري الممتاز، والهروب من شبح الهبوط، وذلك بعد الفوز الذى حققها الغزلان على سموحة بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي على استاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري.

بهذا الفوز رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط في المركز قبل الاخير للدوري بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق في لقاءين وتعادل في 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا، بينما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

مسئولو وادى دجلة قرروا تجديد الثقة في الخواجة اليوناني بعد الأداء المميز الذى ظهر به الفريق أمام سموحة، والقوة والندية والرغبة الملحة من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، الأمر الذى دفع الادارة لدعم الاستقرار والتأكيد على استمرار تاكيس جونيس على رأس القيادة الفنية، أملين في تحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة وهروب الفريق من قاع الجدول.

ومن جانبه أعرب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى وادي دجلة، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على سموحة بنيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على ستاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدورى الممتاز.

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وأكد تاكيس جونيس، أن الفوز على سموحة سيكون بداية تصحيح مسار الفريق الدجلاوى بمسابقة الدورى، مشيدًا بأداء لاعبيه وحماسهم وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من الفريق السكندرى العنيد.

أضاف المدير الفنى لوادى دجلة، إنه غير قلق بشأن ترتيب الفريق فى جدول الدورى، مؤكدًا إنه يثق فى قدرة لاعبيه على تحسين الوضع فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأداء المميز الذى يتم تقديمه.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا ، بينما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.