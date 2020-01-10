رينس-باريس سان جرمان وليون-ليل في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية









اسماء السيد - سيلتقي باريس سان جرمان مع مضيفه رينس وليون مع ليل في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بحسب القرعة التي سحبت الخميس.

ويحل سان جرمان، حامل اللقب 8 مرات (رقم قياسي) والذي سحق سانت اتيان 6-1 الاربعاء، على رينس الذي أقصى ستراسبورغ حامل اللقب بركلات الترجيح 4-2.

وكان سان جرمان المدجج بالنجوم اقصي العام الماضي بشكل مفاجىء من ربع النهائي امام غانغان.

وفي المباراة الثانية، يلتقي ليون حامل لقب نسخة 2001 والفائز على بريست 3-1، مع ليل وصيف 2016 والفائز على اميان 2-صفر.

وهذه النسخة الاخيرة من البطولة التي تضم اندية الدرجتين الاولى والثانية وبعض اندية الثالثة.

Advertisements

* برنامج نصف النهائي (21 و22 كانون الثاني/يناير):

رينس - باريس سان جرمان

ليون - ليل

- النهائي في 4 نيسان/ابريل على استاد دو فرانس.