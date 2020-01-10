رينس-باريس سان جرمان وليون-ليل في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية

اسماء السيد - سيلتقي باريس سان جرمان مع مضيفه رينس وليون مع ليل في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بحسب القرعة التي سحبت الخميس.
ويحل سان جرمان، حامل اللقب 8 مرات (رقم قياسي) والذي سحق سانت اتيان 6-1 الاربعاء، على رينس الذي أقصى ستراسبورغ حامل اللقب بركلات الترجيح 4-2.
وكان سان جرمان المدجج بالنجوم اقصي العام الماضي بشكل مفاجىء من ربع النهائي امام غانغان.
وفي المباراة الثانية، يلتقي ليون حامل لقب نسخة 2001 والفائز على بريست 3-1، مع ليل وصيف 2016 والفائز على اميان 2-صفر.
وهذه النسخة الاخيرة من البطولة التي تضم اندية الدرجتين الاولى والثانية وبعض اندية الثالثة.
* برنامج نصف النهائي (21 و22 كانون الثاني/يناير):
رينس - باريس سان جرمان
ليون - ليل
- النهائي في 4 نيسان/ابريل على استاد دو فرانس.
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