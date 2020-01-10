شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس العالم لسلاح الشيش فى فرنسا اليوم .. وسيدات المبارزة بكوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بفرنسا بمشاركة مصر على صعيد الفردى و الفرق ، وتشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من اللاعبين ، علاء أبو القاسم و محمد حمزة و يوسف سناء و محمد محسن .

فيما تنطلق اليوم أيضا منافسات كاس العالم لسيف المبارزة سيدات فى كوبا غدا الجمعة ، و ضمت قائمة اللاعبات كلا من: أية مهدى وناردين إيهاب وسارة نونو وشيرويت جابر، وأكد أيمن غنيم المدير الإدارى لمنتخبات السلاح على سفر البعثة فجر الثلاثاء .

وحصل محمد حمزة لاعب منتخب السلاح مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

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توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا .

كما توجت مصر بلقب بطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين برصيد 47 ميدالية متنوعة، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوزعلى بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى .