طبيب الأهلي يوضح موعد عودة المصابين: 9 أشهر لحمدي فتحي.. و4 أسابيع لنيدفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي، عن تطورات حالة اللاعبين المصابين بالفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال طبيب الفريق في تصريحات لقناة الأهلي مساء الخميس، إن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، أصر على السفر مع الفريق إلى زيمبابوي، ويقوم باستكمال برنامجه العلاجي مع بعثة الفريق.

ويستعد الأهلي لملاقاة بلاتينيوم في المرحلة الرابعة من دور المجموعة لدوري الأبطال والمقررة يوم السبت المقبل.

وعن إصابة سعد سمير، قال طبيب الفريق، إنه عُرض على الطبيب الاستشاري الذي فضّل بقاءه حتى يوم الجمعة المقبل، قبل العودة لمصر والبقاء 4 أسابيع، ثم السفر مرة أخرى لمتابعة حالته.

وحدد طبيب الفريق، موعد عودة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، بعد 9 أشهر، مشيرًا إلى أن الأطباء في الخارج رأوا أن إصابة اللاعب في غضروف الركبة الخارجي تسمح بـ"خياطتها"، لما له من تأثير إيجابي على اللاعب على المدى الطويل.

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وأوضح أن حمدي فتحي سيسافر يوم 18 يناير للطبيب في الخارج، لإجراء فحص طبي، متوقعا تحسن حالته في المستقبل القريب.

وعن طول فترة غياب كريم نيدفيد، أشار إلى أن اللاعب في إحدى مراحل التأهيل أراد الأطباء في الخارج أن يعجلوا بعودته، ولكن اللاعب لم يستجب للأحمال الزائدة وبدأ ظهور بعض الالتهابات في ركبته، ليعود اللاعب لخطوات للخلف في التأهيل بمعدلات تحميل بطيئة، متوقعا أن يعود اللاعب بعد 3 إلى 4 أسابيع.

كما أشار إلى أن رمضان صبحي تحسنت حالته بشكل كبير، بعد إصابة بمزق كبير في العضلة الخلفية، متوقعا أن يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهل بعد مباراتي بلاتنيوم في دوري الأبطال المقررة يوم السبت، وطنطا المقررة يوم 15 يناير الجاري.

وعن محمد محمود قال: "اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي، وهو الآن في مرحلة متقدمة من التأهيل".

وتحدث عن حالة الثنائي الأقرب للعودة للملاعب بين اللاعبين المصابين: "حسين الشحات تعرض لالتهاب في عظم الحوض والعضلة الضامة، فيما تعرض محمود وحيد لكدمة في عظام القدم منذرة بشرخ إجهادي، وهما في الجزء الأخير من التأهيل، تمهيدا للعودة للملاعب".