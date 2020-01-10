رمضان صبحي يحدد موعد عودته للملاعب ويوجه رسالة لصلاح وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، أن إعارته مستمرة حتى شهر يونيو المقبل.

وأوضح رمضان في تصريحات لبرنامج اللعيب عبر قناة "ام بي سي مصر"، أن مستقبله سيتحدد عقد شهر يونيو المقبل، بعد انتهاء إعارته، مضيفا أنه يركز في الوقت الراهن على العودة من الإصابة للمشاركة مع النادي الأهلي وبذل أقصى مجهود مع الفريق.

وأشار لاعب الأهلي، أنه أنهى 3 أسابيع من العلاج والتأهيل ويتبقى له أسبوعين للعودة للملاعب، مضيفا: "الإصابات العضلية تحتاج للعلاج بشكل جيد.. الأمور الآن باتت مستقرة، وأسير بشكل منتظم في التأهيل".

وقدم رمضان التهنئة لساديو ماني للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، موجها رسالة لصلاح: "تتويج ماني لا يقلل من محمد صلاح، الذي توج بالجائزة الموسمين الماضيين، فكلاهما لاعبين كبيرين، وأتمنى لصلاح العودة للتتويج بها العام القادم".

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وتوج ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، فيما حل صلاح ثانيا، والجزائري رياض محرز في المركز الثالث.

كما هنأ زميله علي معلول ظهير أيسر الفريق، لحصوله على جائزة "نسر الأهلي" لأفضل لاعب الفريق لعام 2019، مؤكدًا أنه يستحقها.

كما وجه رسالة لكهربا لاعب الأهلي الجديد: "كنا أصدقاء منذ الناشئين في النادي الأهلي، وأتمنى له التوفيق الفترة المقبلة، وهو لاعب كبير، ويؤدي أداء جيد مع النادي الأهلي، ونتحن في احتياج له".

وانضم كهربا للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادي أفيس البرتغالي لمدة 4 مواسم ونصف.