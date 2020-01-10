الزمالك يستدرج زيسكو للاقتراب من ربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يستدرج نادي الزمالك منافسه الزامبي زيسكو في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام من أجل الاقتراب من ربع النهائي.

الزمالك يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر مازيمبي برصيد 7 نقاط، ومن خلفه يأتي زيسكو وبريميرو دي أوجستو برصيد نقطتين لكل منهما.

ويسعى رجال كارتيرون للوصول إلى النقطة السابقة لتوسيع الفارق مع زيسكو إلى 5 نقاط قبل جولتين من النهاية، والاقتراب بقوة من دور الثمانية.

وفي مباراة الجولة الثالثة كاد الزمالك أن يخطف انتصار ثمين على ملعب زيسكو بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة 73، لكن أصحاب الأرض تعادلوا في الدقيقة 78 عن طريق كوادري كولا.

النقطة التي حصدها الزمالك في ملعب زيسكو منحته أفضلية على منافسه وأيضاً فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي، ليصبح الأبيض مع مازيمبي الأقرب للعبور.

ويقطع الزمالك شوطاً كبيراً في حالة فوزه على زيسكو وخسارة بريميرو دي أوجستو من مازيمبي في الكونغو، حيث سيصير الفارق 5 نقاط مع صاحبي المركز الثالث والرابع قبل جولتين من النهاية.

ويتبقى للزمالك بعد مواجهة زيسكو، مباراة ضد مازيمبي في القاهرة، ومواجهة خارج الديار في أنجولا أمام بريميرو دي أوجستو.

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ولذلك يسعى الفريق الأبيض لعدم إهدار أي نقاط مجدداً لضمان التأهل على أقل تقدير كوصيف، أو المنافسة على المركز الأول في حالة تفوقه على مازيمبي في المواجهات المباشرة والأهداف.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أن فريقه يمر بوضع قاسي بدنياً لم ير مثله في مسيرته من قبل، لكنه شدد على ضرورة تحقيق الفوز على زيسكو الليلة.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 4 مجموعات دوري الأبال

التاريخ: 10 يناير 2020

التوقيت: 09:00 مساءً

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس HD ، تايم سبورت أرضياً