اليوم.. بعثة الأهلي تغادر هراري إلى ولاية مباراة بلاتينيوم

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العاصمة هراري في السابعة صباح اليوم الجمعة متجهة إلى ولاية بولاوايو التي تحتضن لقاء الأهلي وبلاتينيوم عصر غد السبت.
وكان سمير عدلي المدير الإداري قد سبق البعثةصباح أمس الخميس إلى هناك؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بفندق الإقامة، وخوض المران الرئيسي على الملعب الذي يستضيف المباراة والاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني وكابتن الأهلي.
وتستقل بعثة الأهلي طائرة خاصة خلال رحلتها من هراري إلى بولاوايو تضم 49 فردا فقط وهم بعثة الأهلي، حيث أنها من المقرر أن تصل في تمام العاشرة صباحا.
ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم غدا السبت، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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