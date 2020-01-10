اليوم.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي بجدة

برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الدوري الـ 71 اليوم الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية جدة بالمملكة العربية السعودية وسيشهد الاجتماع إطلاع مجلس إدارة الاتحاد على كافة التقارير الإدارية والمالية والفنية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019 / 2020، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد روراوه وأعضاء الاتحاد. من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019 / 2020، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد روراوه وأعضاء الاتحاد.

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