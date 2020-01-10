رياضة | هاري كين يغيب عن توتنهام حتى أبريل القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري كين يغيب عن توتنهام حتى أبريل القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس أن مهاجمه هاري كين سيخضع لعملية جراحية إثر إصابته في الفخذ الأيسر، ولن يعود إلى التدريبات قبل أبريل المقبل.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه بعد تقييم حالة اللاعب من قبل الجهاز الطبي للنادي خلال الأيام الماضية، تأكد حاجته لعملية جراحية في الفخذ الايسر.

وكان هاري كين قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي خسرها توتنهام أمام ساوثهامبتون صفر / 1 في أول يناير الجاري، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار النادي إلى أن قرار الخضوع للجراحة لن يؤثر على فترة غياب اللاعب، حيث يتوقع أن يعود إلى التدريبات في أبريل المقبل.