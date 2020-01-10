رياضة | تعرف على مباريات الجولة الثامنة بالقسم الرابع بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات الجولة الثامنة بالقسم الرابع بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق عصر اليوم الجمعه مباريات الجولة الثامنة بدورى القسم الرابع بالدقهلية بمجموعتيه حيث تقام ١٠ مباريات مختلفة.

بالمجموعة الأولى يستضيف طلخا على ملعب فريق بطرة بينما يحل شاوة ضيفا على شباب بلقاس ويستقبل الستامونى على ملعبه ضيفه فريق المعصرة.



ويستضيف شباب أجا على ملعبه ضيفه فريق شباب السنبلاوين فيما يلتقى إتحاد السنبلاوين على ملعبه ضيفه ميت غمر.



المجموعة الثانية يستضيف شباب الخيارية ضيفه القباب الصغرى بينما يستضيف جزيرة القباب ضيفه منية النصر فيما يحل كفر الأطرش ضيفا على سماد طلخا.



ويستضيف شها على ملعبه فريق الشال والمنشية، يستقبل عزب أشمون على ملعبه فريق شباب الجمالية.

ترتيب فرق المحموعة الأولى: ١- شباب ميت غمر ١٤ نقطة

٢- شباب بلقاس ١٣ نقطة

٣- شباب أجا ١٠ نقاط

٤- ميت غمر ٩ نقاط

٥- بطره ٧ نقاط

٦- شباب السنبلاوين ٦ نقاط

٧- أتحاد السنبلاوين ٦ نقاط

٨- شاوه ٦ نقاط

٩- طلخا ٤ نقاط

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١٠- المعصرة ٤ نقاط

١١- الستامونى ٢ نقطة

ترتيب فرق المجموعة الثانية:

١- شباب الخيارية ١٦ نقطة

٢- ميت سلسيل ١٥ نقطة

٣- شباب الجمالية ١١ نقطة

٤- شها ١٠ نقاط

٥- منية النصر ١٠ نقاط

٦- كفر الأطرش ٦ نقاط

٧- عزب أشمون ٦ نقاط

٨- سماد طلخا ٤ نقاط

٩- القباب الصغرى ٣ نقاط

١٠- جزيرة القباب ٣ نقاط

١١- الشال والمنشية نقطتين