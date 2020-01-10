رياضة | موعد مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر 10 / 1 / 2020 zamalek

موعد الزمالك وزيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على استاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق علي محمد علي وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد زيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي أول أغسطس ونادي زيسكو يونايتد.