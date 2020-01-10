رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زيسكو يوناتيد

ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة العديد من لاعبي الفريق الأساسيين وفي مقدمتهم فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أبو جبل ومصطفى محمد والذي غابوا عن المباراة الماضية أمام طنطا في الدوري المماتز والتي فاز بها الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.



تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو يونايتد

ومن المقرر أن يخوض الزمالك لقاء زيسكو يونايتد بالتشكيل التالي :

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حراسة المرمي: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما– أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم :مصطفى محمد.