رياضة | دوري أبطال أفريقيا .. التشكيل المتوقع وموعد مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال أفريقيا .. التشكيل المتوقع وموعد مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 10/يناير/2020 - 01:41 ص
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عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب 1 نوفمبر بمدينة تيزي أوزو الجزائرية اليوم الجمعة 10 يناير، قمة عربية مرتقبة، تلك التي تجمع فريق شبيبة القابائل الجزائري وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويسعى فريق شبيبة القبائل للثأر من هزيمة موجهة الذهاب قبل حوالي إسبوعين، حين سقط بهدفين نظيفين على أرضية ملعب مركب محمد الخامس في الجولة الثالثة للمجموعة.
ويرفع المدرب هوبيرت فيلود مدرب الشبيبة شعار لا بديل عن الفوز، للمحافظة على آماله في إنتزاع بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة.
بينما يبدو موقف الرجاء أفضل نسبياً، لكنه يريد الفوز أيضاً لمواصلة مطاردة الترجي التونسي متصدر المجموعة، والذي يخوض مواجهة هامة خارج قواعده السبت ضد فيتا كلوب الكونغولي.
ترتيب المجموعة الرابعة قبل مواجهة شبيبة القبائل ضد الرجاء
1- الترجي التونسي 7 نقاط
2- الرجاء البيضاوي المغربي 6 نقاط
3- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط
4- فيتا كلوب الكونغولي نقطة واحدة.
التشكيل المتوقع لمباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء
من المتوقع أن يدفع هوبيرت فيلود مدرب الشبيبة بالعناصر الآتية.
حراسة المرمى: أسامة بينبوت
خط الدفاع: أمير بلايلي – بدر الدين سعيد – نبيل سعدو – توفيق زغدان
خط الوسط: محمد بن شعيرة – ماليك رياح – عبد الصمد بونوه
خط الهجوم: رضا بن صاياح – حمزة بانوح – رزق حمرون.
فيما من المحتمل أن يدخل جمال السلامي مدرب الرجاء المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: أنس زنيتي
خط الدفاع: عمر بو طيب – عبد الرحيم أشكاشير – سند الورفلي – عبد الجليل جبرة
خط الوسط: فابريس نجوما – عمر جبرون – سفيان رحيمي – محسن متولي – أيوب ناناح
خط الهجوم: بن مالانجو.
موعد مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء والقنوات الناقلة لها
تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 10 يناير، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت جرينتش، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.
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