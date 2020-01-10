رياضة | دوري أبطال أفريقيا .. التشكيل المتوقع وموعد مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء

فيما من المحتمل أن يدخل جمال السلامي مدرب الرجاء المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أنس زنيتي

خط الدفاع: عمر بو طيب – عبد الرحيم أشكاشير – سند الورفلي – عبد الجليل جبرة

خط الوسط: فابريس نجوما – عمر جبرون – سفيان رحيمي – محسن متولي – أيوب ناناح

خط الهجوم: بن مالانجو.

موعد مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 10 يناير، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت جرينتش، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.