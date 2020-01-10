رياضة | الصيد يتعاقد مع مهاجم البدرشين بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصيد يتعاقد مع مهاجم البدرشين بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو نادي الصيد في دعم صفوف الفريق بالتعاقد مع اللاعب أحمد حسن مهاجم البدرشين، لدعم الفريق في الدور الثاني للمجموعة الخامسة بالدوري القسم الثالث.

ووقّع اللاعب على عقود انضمامه للصيد، حتى نهاية الموسم في صفقة إنتقال حر، في حضور الجهاز الفني والإداري.

وسبق اللاعب أن ارتدى قمصان، أندية، الأهلي والإتصالات، وبتروجت، وإتحاد الشرطة، والبدرشين، وأحرز اللاعب 3 أهداف مع البدرشين في الدور الأول.

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يذكر أن الصيد سيواجه أكتوبر، على ملعب الأخير السبت المقبل. يحتل الصيد المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، بينما يحتل أكتوبر المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 34 نقطة

2- جولدي 29 نقطة

3- حلوان العام 28 نقطة

4- الإتصالات 28 نقطة

5- أكتوبر 22 نقطة

6- الصف 16 نقطة

7- القومي 15 نقطة

8- جينيس 14 نقطة

9- البدرشين 14 نقطة

10- أبو النمرس 12 نقطة

11- بشتيل 12 نقطة

12- المعادي 12 نقطة

13- العياط 8 نقاط

14- الصيد 8 نقاط